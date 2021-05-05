HDP'li Meral Danış Beştaş'ın 'sınır ötesi operasyon' hazımsızlığı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Beştaş, hain terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi.



"MÜZAKERE YAPALIM"

Operasyon yerine 'müzakere ve diyalog' istiyoruz safsatasında bulunan HDP Grup Başkanvekili, açıklamasını yine bir şekilde terörist başı Abdullah Öcalan'a getirdi.



TERÖRİST BAŞI, YİNE GÜNDEMLERİNDE

Beştaş, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit uygulamasının son bulmasını istedi.



PKK'ya yapılan operasyonlarla örgüte ağır darbeler vurulduğunun farkında olan Beştaş, çözümün sınır ötesi yerine Türkiye'nin içinde olduğunu iddia etti.



Meral Danış Beştaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:



"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak Kürdistan bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor.



Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.



Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir."



