USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik temas!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni bağlantı hakkında açıklama yapıldı.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 17:16
Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik temas!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev toplantıda "Nakliye sektörü her zaman gündemimizin ön saflarında yer aldı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra önemi arttı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Türk heyetinin ziyaretinin başarılı geçeceğini ifade eden Aliyev, nakliye sektörünün her zaman gündemlerinde ön sıralarda olduğunu belirtti.

Aliyev, Karabağ Savaşı'na değinerek "Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ortak yapımı özel bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir bölümü. Son yıllarda bu koridordan geçen kargo hacmi arttı. Ancak İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor, Zangazur koridoru üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası düzeyde, adı zaten Zangazur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"NAHÇIVAN TOPRAKLARINDA YENİ KORİDORU İNŞA EDECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, tüm projelerin tek tek hayata geçeceğine değinerek "Demiryolu konusunda da çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. Özellikle Nahçıvan-Kars, Kars-Aral-Dilucu arası projelerimizi tamamladık. İnşallah onları bir program şeklinde hazırlayıp Nahçıvan topraklarında yeni bir koridor olan bu demiryolunu ortaklaşa inşa edeceğiz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, toplantı sonunda Aliyev'e kılıç hediye etti.

Azerbaycan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement