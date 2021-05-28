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Toplum mühendisleri henüz başvuruları bile açılmayan KPSS sınavının ücreti üzerinden sosyal medyayı karıştırdı!

KPSS sınav ücretinin bugün yayınlanacak 2021 başvuru kılavuzunda açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav ücreti her bir oturum için 80,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise gençleri suistimal etmek isteyen bazı çevreler, sosyal medyadan manipülasyona başladı. İP'li bazı vekiller ve CHP yandaşı bazı gazeteciler, henüz başvurusu bile açılmayan sınav üzerinden sosyal medyada "sınav ücreti 300 TL" yalanını yaydı. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre böyle bir sınav ücretinin söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Ekonomi / 28 Mayıs 2021 Cuma 12:02
Toplum mühendisleri henüz başvuruları bile açılmayan KPSS sınavının ücreti üzerinden sosyal medyayı karıştırdı!

2021 KPSS sınav başvuru ücreti başvuru işlemine saatler kala merak konusu oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan KPSS 4 oturumda gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos'ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak.



BAŞVURULAR HENÜZ BAŞLAMADI

Başvurular bugün başlayıp, 14 Haziran tarihinde sona erecek. KPSS 2021 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından sınav ücreti ve başvuru bilgileri netleşecek.



BAŞVURUSU BİLE AÇILMAYAN SINAV ÜZERİNDEN '300 TL ÜCRET' YALAN

Gençleri kışkırtmak isteyen bazı çevreler, henüz başvurusu bile açılmayan sınav üzerinden manipülasyona kalkıştı.






Geçen yıl 80 TL olan oturum ücretinin bu yıl 300 TL olduğunu iddia eden bazı isimler, bu yalanı sosyal medyada organize olarak yaydı.

ÖSYM'NİN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR ÜCRET YOK

Ancak ÖSYM yetkililerinden elde edilen bilgilere göre böyle bir ücret söz konusu değil ve tamamen gerçek dışı.

İŞTE O YALANI YALANLAR VE SOSYAL MEDYADAKİ ORGANİZE DEZENFORMASYON




















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