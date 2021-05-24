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Gürsel Erol: Genel başkanımız adayım derse bu tartışılamaz

CHP Elazığ milletvekili Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda bunun parti içinde tartışmaya bile açılmadan kabul edileceğini söyledi.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:06
Gürsel Erol: Genel başkanımız adayım derse bu tartışılamaz

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini de dile getirdi.

"ADAYIM DERSE TARTIŞILMAZ"

Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

''Şu anda resmi bir görüşme yok, resmi bir teklif yok bu konuları konuşabilecek siyasi bir ortam yok. Yalnızca iyi niyet çerçevesi içerisinde tüm partiler kendi düşüncelerini veya liderlerin düşüncelerini ifade ediyorlar.

Sayın genel başkanımız partinin genel başkanı olarak, ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediği andan itibaren bu tartışılamaz.''

"OLURSA ŞARTSIZ VE GÖNÜLDEN ÇALIŞIRIZ"

Kübra Par'ın, parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıkıp çıkmaması sorusuna ise Erol:

''Çıkıp çıkmaması önemli değil, partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olma iddiasını taşıyorsa ve Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir irade ortaya koymuşsa; mevkimiz, makamımız, unvanımız ne olursa olsun kamuya yönelik bunu tartışamayız. Bu hakkı kendimizde göremeyiz.

Partinin yetkili organlarında bu seçimi kazanmakla ilgili düşüncelerimizi paylaşırız. Ama bunu kamuoyunda paylaşamayız. Çünkü sayın genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmuşsa partimizin Cumhurbaşkanı adayıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu da bu düşüncededir. Şartsız ve koşulsuz sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanı olması için hepimiz canı gönülden çalışırız.

''BANA GÖRE ERKEN BİR SEÇİM OLACAK''

Önümüzde bir erken seçim olur mu olmaz mı? Bana göre olacak. Zamanında da olsa erken de olsa partide adaylığı olan bir tek kişi var. O da benim. Elazığ 2. Sırada milletvekili adayıyım. Sanıyorum hafta içi genel başkanımızla bir görüşmemiz olacak ve Elazığ adaylarının erken seçim talebini gündeme getireceğiz.''

MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu


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