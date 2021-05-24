CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yeni skandal! Ne meclis kararı ne de ihale var...

Büyükçekmece Belediyesi'nin bir ilköğretim okulunun bahçesinde başlattığı kapalı pazar projesinde, yasal süreçlerin tamamlanmadığı ortaya çıktı. Belediyenin, meclis kararı ve Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporu olmadan çalışmalara başladığını belirten AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Erken, oldu bittiye getirilmeye çalışılan proje için SABAH'a konuştu: "Ortada ne komisyon raporu, ne meclis kararı ne de ihale var. Belediye hangi yasal dayanağa göre bu çalışmayı yürütüyor bilmiyoruz."



NE RAPOR VAR NE DE KARAR



İddiaya göre Büyükçekmece Belediyesi, 12.07.2012 tarihli ve 28351 Sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilenlerin aksine ihalesi dahi yapılmayan proje için Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporu'nu ve meclis kararını beklemeden ilk küreği vurdu. Öte yandan projenin başlatıldığı alanın imar kayıtlarında "pazar yeri" olarak geçmediği "kreş ve sosyal tesis" olarak göründüğü ortaya çıktı.



NEYE GÖRE YAPIYORLAR BİLMİYORUZ



Yapımına başlanan proje hakkında SABAH'a konuşan AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Erken "Projenin yapıldığı alan imar kayıtlarında pazar yeri olarak değil "Kreş ve Sosyal Tesis" olarak geçiyor. Buraya bir kapalı Pazar yapılacaksa önce bir komisyon kurulur. Komisyon rapor hazırlar ve meclise sunar. Meclis onay verirse ihale yapılır ve projenin yapım aşamasına geçilir. Burada ne rapor var, ne karar var ne de ihale var. Belediye hangi yasal dayanağa göre bu projeyi yürütüyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



