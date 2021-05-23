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Polonya'da tek gündem Türk SİHA'ları! 'Gerçek bir silah'

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'sı satın almak için anlaşma sağlandığını duyurdu. İlk teslimatın 2022'de gerçekleştirileceği açıklanırken Polonya basını Türkiye ile yapılan SİHA anlaşmasının ayrıntılarını okurlara aktardı. Polonya resmi haber ajansının (PAP) aktardığına göre, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, SİHA'lar için "Gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 10:45
Polonya'da tek gündem Türk SİHA'ları! 'Gerçek bir silah'

Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çeken Türkiye, insansız hava aracında ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye satış yapacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak. İlk teslimatın 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

24 ADET BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAK

Polonya Savunma Bakanı ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını belirtti. İlk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti.



'YAKINDA İYİ HABERLER GELİYOR. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN.'

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde Polonya bayrağı bulunan Bayraktar TB2'ye yer vermiş, 'Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin.' notunu düşmüştü.

'BAYRAKTAR TB2 KENDİNİ KANITLADI'

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Polonya resmi haber ajansının (PAP) aktardığına göre, Blaszczak, SİHA'lar için 'Gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı.' ifadelerini kullandı.

Polonya basını, Türkiye'den gerçekleştirilecek söz konusu satın alma işlemine geniş yer ayırdı.



'EĞİTİM VE LOJİSTİK PAKETİNİ İÇERİYOR'

Polskie Radio, 'Polonya, Türk savaş İHA'sı satın alacak' başlıklı haberinde, ülkenin Savunma Bakanı'nın Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını belirttiğini kaydetti.

SİHA'ların ilk setinin 2022'de Polonya'ya gönderileceği ifade edilerek, Türkiye ile yapılan anlaşmanın eğitim ve lojistik paketini içerdiği bilgisi paylaşıldı. SİHA'ların tanksavar füzeleri ile donatılacağı aktarıldı.

'ASKERİ OPERASYONLARDA KULLANILDI'

Bayraktar TB2'lerin operasyonel kabiliyetlerine yer verilerek, 'Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda kullanıldı.' denildi.

'Satın alma ile ilgili resmi anlaşma, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında salı günü imzalanacak.' ifadesi kullanıldı.



'SAVAŞLARDA KENDİLERİNİ KANITLADI'

'Interia' adlı internet sitesi, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın Bayraktar TB2'lerin hava saldırısı kapasitesine sahip olduğunu dile getirdiği, 'Savaşlarda kendilerini kanıtladı' dediği bildirildi.

Polonyalı şirketlerin, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri için satın alınan sınıfta bulunan insansız hava araçlarını üretmediği belirtildi.



4 PARTİLİK ANLAŞMA

'Onet'te yer alan haberde de 4 partilik anlaşmanın 24 adet SİHA içerdiği hatırlatıldı.

Błaszczak'ın 'Türk insansız hava araçları tanksavar füzeleri ile silahlandırılacak' açıklamasına vurgu yapıldı.

'POLONYA'DA BÖYLE BİR SİLAH YOK'

Polonyalı bakanın, 'Polonya silah endüstrisinin teklifinde böyle bir silah yok. Böyle bir silah Polonya silah endüstrisi tarafından sunulacak olursa, elbette satın almayı ciddi olarak düşüneceğiz.' sözlerine yer verildi.

300 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren TB2, Türkiye'nin özellikle sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda önemli bir görev üstleniyor.

PolonyaSuriye


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