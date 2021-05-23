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CHP’li Emir milli mücadele kahramanlarından Üsteğmen Seher’in film projesinden rahatsız oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, milli mücadele kahramanlarından Üsteğmen Fatma Seher’in (Kara Fatma) hayatını konu edinen film projesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği destekten rahatsız oldu. CHP’li Emir’in projeyi hedef alması üzerine açıklama yapan İstiklal Harbi araştırmacısı İlknur Bektaş, "14 yılımı verdim. Diğer yapımcılar gibi bakanlığa başvurdum. Diğer yapımcıların değerlendirilme sürecinden başka bir süreç yaşamadım. Rahatsızlığınıza siyasi hesap dışında bir anlam veremedim. O’nun hayatında 'mesele vatansa gerisi teferruattır' sözünün hayata, ete kemiğe büründüğünü göreceksiniz" dedi.

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 11:44
CHP’li Emir milli mücadele kahramanlarından Üsteğmen Seher’in film projesinden rahatsız oldu

İstiklal Mücadelesi'nin öne çıkan kahramanlarından biri olan Üsteğmen Fatma Seher'in (Kara Fatma) hayatını konu edinen film projesini, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından hedef gösterdi.

Emir, 'Kültür Bakanlığı, filme 1 milyon TL'lik destek verdi' diyerek filmin danışmanlığını bakan yardımcısının yaptığı iddiasında bulundu.




CHP'li Emir'in iddiasına, projenin sahibi olan Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş cevap verdi.

PROJE SAHİBİ BEKTAŞ'DAN CHP'Lİ EMİR'E YANIT

Diğer yapımcıların değerlendirilme sürecinden başka bir süreç yaşamadığını ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın filme profesyonel danışmanlık yaptığı iddiasının doğru olmadığını belirten Bektaş, şunları söyledi:

'Sayın Murat Emir, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelttiğiniz, 'Üsteğmen Kara Fatma' film projemizi konu ettiğiniz; sorunuzdaki ima ve çarpıtmayı, servis ettiğiniz gazetelerden okudum. Projenin siyasi bir hesaba alet edilmesine üzüldüm.

'BİLGİSİ OLAN HERKESE DANIŞTIM'

Üsteğmen Kara Fatma Kurtuluş Savaşımızın efsane kadın kahramanlarındandır. Ben, hayatımı onun hayatını anlatmaya adadım. Kendisiyle ilgili bilgisi, ilgisi, fikri, eylemi olan herkese danıştım, danışıyorum.

Sayın Ahmet Misbah Demircan, Kurtuluş Savaşı'mızın kadın kahramanı Kara Fatma için Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde önemli sorumluluklar alan bir devlet insanı. Yaptıklarına kısa bir araştırmayla ulaşabilirsiniz.

'BİLGİNİZ VARSA SİZ DE BAŞVURABİLİRSİNİZ'

Üsteğmen Kara Fatma'nın kayıp mezarı sayın Demircan'ın başkanlığı döneminde Beyoğlu'nda bulundu. Anıt mezarını kendileri yaptırdı. Üsteğmen Kara Fatma adı, yaşadığı sokağa verildi. İlk kez anma etkinlikleri düzenledi.






Bir tweetimden yola çıkarak, Demircan beyin Kara Fatma Filmi projemize profesyonel danışmanlık yaptığını ima etmişsiniz. Hayır öyle değil. Talep ettiğimizde bilgisini bizimle paylaştı. Varsa, sizin bilginize de başvurabiliriz.

'KENDİ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ'

14 yılını, Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını bugün ve gelecekle buluşturmak için harcamış bir yazar olarak Kara Fatma Filmi'ni projelendirdim, diğer yapımcılar gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdum.

Projeyi kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Bakanlığın verdiği destek, proje bütçesinin yüzde 20'si düzeyinde. Diğer yapımcıların değerlendirilme sürecinden başka bir süreç yaşamadım. Rahatsızlığınıza, siyasi hesap dışında bir anlam veremedim.

'SİYASİ SALDIRI SİLAHINA DÖNÜŞTÜRMEYİNİZ'

Üsteğmen Kara Fatma'yı, film projemizi, bu süreçte görüşene başvurduğumuz insanları lütfen bir siyasi saldırı silahına, bir siyasi araca dönüştürmeyiniz. İzan ve insafınızı; rica ve istirham ederim.

Sizin ve her Türk vatandaşının Üsteğmen Kara Fatma'yı yakından tanımasını isterim. Film projem buna hizmet edecek. O'nun hayatında “mesele vatansa gerisi teferruattır” sözünün hayata, ete kemiğe büründüğünü göreceksiniz. Saygılarımla.'


MilletvekiliAhmet Misbah Demircan


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