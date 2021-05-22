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Bağcılar'da kaçan sürücünün çarptığı bekçi kurtarılamadı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:01
Bağcılar'da kaçan sürücünün çarptığı bekçi kurtarılamadı

İstanbul Bağcılar'da alkollü olan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi.

İKİ BEKÇİYİ YOLA SAVURDU

Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu. Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu.

Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar (38)'ı kaza sonrası gözaltına aldı.

Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu belirtildi.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan bekçilerden Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer bekçi Kadir Aykutluğ'un tedavisine devam ediliyor.




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