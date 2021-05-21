Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.



"Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.