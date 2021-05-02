Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti

Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kilometre taşlarından biri olan Göktürk uydusu, Dünya coğrafyasından yeni görseller vermeye devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden Göktürk uydusu tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafını paylaştı.



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)'nın da etiketlendiği paylaşıma, “Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz.” notu düşüldü.



Yapılan paylaşım, kısa sürede kullanıcıların beğenesini topladı.







