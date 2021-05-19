Thodex vurgununda flaş gelişme! Son firari de yakalandı

Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında üç kritik isim olan yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer yakalandı.



Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.



3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU



Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti.



YAKALANAN ŞÜPHELİ RANA ÖZER ADLİYE'YE GETİRİLDİ



Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Rana Özer, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.



RANA ÖZER'İN ARDINDAN YAZILIMCI ORAL ÇINAR SARIYER'DE YAKALANDI



Rana Özer'in yakalanma haberinin ardından, Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer'de yakalandı. Oral Çınar da soruşturmada kritik 3 isimden biri olarak aranıyordu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.



YAZILIMCI ORAL ÇINAR ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI



Savcılık, Çınar'ı ifade vermesinin ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.



SON FİRARİ ZUHAL ÖZER, AYDIN'DA GÖZALTINA ALINDI



Faruk Fatih Özer'in ardından son firari olarak aranan Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alındı. Özer'in ifadesi SEGBİS üzerinden alınacak.