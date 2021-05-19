Erdoğan duyurdu! TRT SPOR2 kanalının ismi değişti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni kanalı 'TRT Spor Yıldız' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.



Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2'nin bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edeceğini söyledi.



'Kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi'

Televizyon kanalının adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görsellerinin de yenilendiğini dile getiren Erdoğan, 'Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7'den 70'e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.