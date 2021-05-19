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Beştepe'de 19 Mayıs Buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Temsilci Genç Buluşması'nda konuşuyor.

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:18
Beştepe'de 19 Mayıs Buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Milletimiz Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken aynı günlerde birileri ülkeyi yabancı güçlere teslim etme hesabı yapıyordu.

Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur.

Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.

BİR ASIR ÖNCE HEVESLEİRNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK

Bu topraklardaki mücadelemizin devam edeceği anlaşılıyor. Bir asır önce sınırları Balkanlar'dan Kafkaslara kadar uzanan Osmanlı'yı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık.

Ülkemize yönelik tehditler kimi zaman milletimizi değerlerinden koparma gayretleri kimi zaman terör örgütleri eliyle varlığımıza saldırı olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin başlattığı her demokrasi hamlesinin önünü kesenler bilerek ya da bilmeyerek sinsi oyuna hizmet etmişlerdir. Son 19 yılda sağladığımız güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur. Türkiye halen içinde geçmekte olduğu süreci başarıyla tamamlandığında 21. yüzyılda küresel sistemde hak ettiği yer, alacaktır.

Bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da elbette kolay olmayacaktır. Bugün de sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme hesabı yapanları bulunuyor.

ERDOĞAN BU ŞEKİLDE KONUŞMAMALI DİYORLAR! ALKIŞ MI TUTMALI?

Bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız.

Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir.(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor.

ZULME KARŞI MÜCADELEDE EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ SİZLERSİNİZ

Bugün nasıl demokrasimize saldıranlara eyvallah etmiyorsak, kardeşlerimizi hedef alan zulme de karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Bu tarihi mücadelede en büyük güç kaynağımız gençlerimizdir. Sizlerden 2 yıl önce Samsun'da yine bir 19 Mayıs programında gençlerimizden aldığım sözleri tekrar duymak istiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan


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