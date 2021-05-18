Milyonlarca öğretmene müjde! Bakan Selçuk duyurdu!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk şu ifadelere yer verdi:



"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini şu sözlerle aktardı:



"Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."