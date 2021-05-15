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Hamas nedir? Hamas kimdir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların ardından arama motorlarında en çok aratılan sorular bunlar. Hamas; kısaca Filistin'deki İslami Direniş Hareketi. Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller çatışmaların başladığı günden beri ilk kez görüntülendi. Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı 139 Filistinli hayatını kaybetti.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:48
Hamas nedir? Hamas kimdir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.
2014 İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı.
İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.



Dış basında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor. Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı. Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve saha sonra bu noktaları hedef aldı.

Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.

İsrail


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