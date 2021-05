Al Jazeera'den İsrail'e sert tepki!

işgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.



Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.



AL JAZEERA: BARBARCA BİR EYLEM!



Katarlı medya kuruluşundan konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail sert sözlerle hedef alındı.



Açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.