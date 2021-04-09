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Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 21:15
Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı!

Canan Kaftancıoğlu; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenaze namazına katıldı.
Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazına Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kaftancıoğlu'nun, ön safta erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.





ERBAŞ: "ERKEKLE KADININ AYNI SAFTA KARIŞIK NAMAZ KILMASI DİNİMİZE UYGUN DEĞİL"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Nisan 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; "Erkekle kadının aynı safta karışık namaz kılması dinimize uygun değil" demişti.



KAFTANCIOĞLU: "SOKAKTAN KALDIRSINLAR CENAZELERİMİZİ BE AHMET"

Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, söz konusu açıklamasının haber olmasının ardından paylaşımını silmişti.

Kartal Belediye Başkanı

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