Osman Gökçek tek tek sıraladı! İşte İmamoğlu'nun gerçekleşmeyen vaatleri!

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet yine gündeme bomba gibi düştü.



Programda konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimden önce bol keseden attığı ancak seçildikten sonra unuttuğu vaatlerini tek tek hatılattı.



Hizmetleriyle değil polemiklerle gündeme gelen İmamoğlu'nun 2 yılda İstanbul'a dişe dokunur bir hizmet yapmadığı da bir kez daha gözler önüne serildi.



İşte o anlar;



