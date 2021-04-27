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İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iOS 14.5 güncellemesini iPhone modelleri için kullanıma sundu. Güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için derledik.

Teknoloji / 27 Nisan 2021 Salı 15:40
İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple'ın 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, aylardır güncelleniyor ve şimdi işletim sisteminin son sürümü iOS 14.5 kullanıma sunuldu.

AirTag desteği, Uygulama Takip Şeffaflığı, Apple Watch ile iPhone ekran kilidi açma, Siri için yeni ses seçenekleri ve daha pek çok özellik ile gelen iOS 14.5 güncellemesi, iOS 14'ün en büyük güncellemesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gelin hep birlikte, iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen yeniliklere bir göz atalım.

AIRTAG DESTEĞİ

Apple'ın 20 Nisan'da gerçekleştirdiği 'Spring Loaded' ismini verdiği etkinlikte tanıtılan AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışacak yeni eşya izleyici olarak karşımıza çıkmıştı.

Apple'ın iOS'taki 'Find My' uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılacak ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyaracak. iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte AirTag desteği iPhone'lara eklenmiş oldu.

APPLE WATCH İLE KİLİT AÇMA

Şubat ayında sizlerle paylaştığımız haberimizde, ABD'li şirketin Apple Watch ile iPhone'ların kilidini açmaya yarayan bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Söz konusu özellik, iOS 14.5 ile iPhone modellerine gelmiş durumda.

Face ID kullanan iPhone sahipleri, telefonun kilidini açabilmek için kısa süre de olsa maskelerini indirmek zorunda kalıyordu. Ancak Apple Watch kullananlar için artık bu sorun sona erdi.

Yeni güncellemeyle birlikte iPhone, kullanıcının yüz maskesi takıp takmadığını ve Apple Watch kullanıp kullanmadığını algılayacak.

Eğer kullanıcının yüzünde maske ve kolunda Apple Watch varsa, iPhone kilidi otomatik olarak açılacak. Ancak dileyen kullanıcılar, saat üzerinden iPhone'ların kilidini manuel olarak da açabilecek veya kilitleyebilecek.

iPhone'unuzda Face ID ve Parola ayarlarında Apple Watch ile iPhone'un Kilidini Aç özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.

Söz konusu özellik, yalnızca telefonun kilidini açmanıza olanak tanıyor. Apple Pay ve App Store gibi ödeme yapılması için Face ID gereken işlemlerde bu özellik kullanılamıyor.

YENİ SIRI SESLERİ

Apple artık sesli asistanı Siri için yalnızca bir kadın ve erkek sesi sunmuyor. Bunun yerine iPhone ya da iPad'in kurulumu sırasında kullanıcılardan bir Siri sesi seçmelerini isteyecek. Ayrıca Ayarlar>Siri ve Arama>Siri Sesleri adımlarını uygulayarak ses seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

UYGULAMA TAKİP ŞEFFAFLIĞI

Apple'ın geliştirici beta sürümünde yayınladığından bu yana en çok ses getiren yeni özelliği Uygulama Takip Şeffaflığı, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg tarafından da eleştirilmişti.

Bu özellik ile iPhone'unuzda bulunan uygulamalar ve tarayıcıda açmış olduğunuz web siteleri, uygulama dışında cihazdaki herhangi bir eyleminizi takip etmek için izninizi almak zorunda kalacak.

Bu nedenle, artık Google ve Facebook gibi hedef reklamcılık sunan şirketler kullanıcılardan izin almadan hedefleme yapamayacak.

Söz konusu özelliğe erişmek için Ayarlar > Gizlilik > Takip Etme yolunu izleyin. Buradaki 'Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin' seçeneğini kapatarak, tüm uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca buradaki ekrandan, her bir uygulama için tek tek izinleri yönetebilirsiniz.

iPhone ve iPad'lerde IDFA (Apple Reklam Verme Kimliği) isimli bir tanımlayıcı var. Her cihaza özel olarak atanan bu tanımlayıcı, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıya özel reklamlar göstermesini sağlıyor.

Takip Etme iznini kapattığınızda ise uygulama, cihazınızdaki IDFA verilerine erişemiyor ve size özel reklamlar gösteremiyor.

YENİ EMOJİLER

Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte 200'den fazla yeni emoji kullanıma sundu. Emojiler arasında kirli sakallı erkek ve kadın emojilerinin yanı sıra, homoseksüel çiftler için de emojiler var. Yeni emojiler arasında koronavirüs salgınına dikkat çekmek için aşı da yer aldı.

Apple, yeni güncelleme ile birlike bazı emojilerde de değişikliğe gitti. Örneğin klasikleşmiş kulaklık emojisinin yerini, geçtiğimiz aylarda tanıtılan AirPods Max görseli aldı.

APPLE HARİTALAR'DA YENİ ÖZELLİKLER

Güncelleme ile birlikte Apple Haritalar, Google Haritalar uygulamasında uzun zamandır bulunan kaza raporları, yoldaki tehlikeler ve radar noktaları paylaşma özelliğine kavuştu.

Bu özellikler, Apple kullanıcılarının kendi aralarında trafik deneyimini kolaylaştırmalarını sağlamayı amaçlıyor.

OYUN KUMANDASI DESTEĞİ

iOS 14.5 ile birlikte yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S oyun kolları, iPhone ya da iPad ile senkronize edilebilecek.

Bu sayede iPhone veya iPad'deki oyunlar, oyun konsollarının kollarıyla oynanabilecek.

iOS 14.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR
iOS 14.5 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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