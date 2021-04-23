HDP'nin işi gücü PKK'ya hizmet! Öcalan için bakın kime ağladılar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında kapatma davası açılması için iddianame düzenlediği terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, vekilleri aracılığı ile terör örgütünü ve hükümlü tutulan elebaşına hizmet etmeye devam ediyor.



Her platformda terör örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarda bulunan, terörist cenazelerine katılmaktan kaçınmayan ve Terör örgütü PKK’ya, “Terör örgütüdür” diyemeyen HDP terör örgütüne yönelik hizmetlerini sürdürüyor.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eksikliklerin giderilmesi için gönderdiği eksikliklerin giderilmesi çalışmasına devam ederken HDP’nin milletvekilleri de terör örgütüne hizmet etmeye devam ediyor.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, partisi programı kapsamında Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terör örgütü PKK’nın hükümlü elebaşı olarak İmralı cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve görüşme taleplerinin reddedilmesi ile ilgili Türkiye hakkındaki şikayetleri anlatıldı.