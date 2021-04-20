TBMM Başkanı Şentop o kanun teklifini değerlendirdi!

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı.



Şentop, Türkiye-Mısır Parlamentolar arası Dostluk Grubu’nun 8 yıl sonra tekrardan kurulmasına ilişkin, "Parlamenter diplomasinin en önemli ayağı da dostluk Gruplarıdır. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bir çok ülkeyle ilgili kurulmuş Dostluk Grupları var. Bunların arasında Mısır ve Libya yoktu. Bildiğiniz sebepler dışında karşı ülkenin Parlamentosu’nda da bir dostluk grubunun kurulması veya kurulma ihtimali de dikkate alınıyordu. Ben bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum." dedi.



MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM!



Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, "Bir çok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.



İSRAİL İLE İLİŞKİLER!



"İsrail’le ilişkilerle ilgili olarak temas kuruldu mu?" sorusuna Şentop, "Söylemek için erken. Seçim sonrası parlamentonun oluşumu, hükümet oluşumu nereyle gidecek bilmiyoruz. Parlamentonun kendi iç işleyişiyle ilgili temel hususların ortaya çıkması lazım. Böyle bir niyet var mı yok mu görmek lazım. Bu bakımdan bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı.