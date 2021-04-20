Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır bizi davet etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk ekranlarında moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk oldu.



Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerini ele alarak, Çavuşoğlu'na "Mısır ile nereden nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Mısır'a büyükelçi gönderecek misiniz?" diye sordu.



ÇAVUŞOĞLU, MISIR İLE İLİŞKİLERDE MERAK EDİLENLERE CEVAP VERDİ



Bakan Çavuşoğlu da Mısır ile, "O zamanlar prensip olarak uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama konusunda anlaşmıştık." diyen Çavuşoğlu, daha sonra iki ülke ilişkilerinin karşılıklı jestlerle devam ettiğini söyledi.



MISIR'DAN TÜRKİYE'YE DAVET



Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları düzeyinde bu işlerin götürülmesi konusunda mutabık kaldık." diyerek devam ettiği açıklamasında Mısır'dan Türkiye'ye bir davet geldiğini de duyurdu.



"ARKADAŞLARIMIZ MAYISTA GİDECEK"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Mısır'ın bize daveti oldu. Bakan yardımcıları düzeyinde. Arkadaşlarımız Mayısta gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında sayın Şükri ile oturup konuşuruz."