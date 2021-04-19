USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

Rus aşısının etkinlik oranı belli oldu!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V kovid-19 aşısının gerçek hayattaki etkinlik oranı açıklandı. Sputnik V adlı koronavirüs aşısı dünyada resmi onay alan ilk aşı olmuştu

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:45
Rus aşısının etkinlik oranı belli oldu!

Dünyanın resmi onay alan ilk Kovid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısının etkinlik oranı açıklandı. Açıklanan oranın aşılama başladıktan sonra yapılan 3 milyon 800 bin doz aşıdan alınan verilerle elde edildiği bildirildi.

Açıklama Sputnik V aşısını geliştiren ekibin başında yer alan isimlerden Denis Logunov tarafından yapıldı. açıklanan veriler laboratuvar sonuçlarına değil 'gerçek hayat' verilerine yani aşının uygulandığı 4 milyona yakın kişiden alınan veriler dayanıyor. Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Açıklanan bu oran dünyanın önde gelen tıp yayını Lancet'in bu yılın başında açıkladığı geniş kapsamlı deneylerin sonucunda elde edilen %91.62lık orandan bile yüksek.

Moskova'da bulunan Gamaleya Enstitüsü hem aşıyı geliştiren hem de etkinliğin gerçek hayattaki oranını tespit eden ve açıklayan kurum oldu.

Rus aşısı Sputnik V'nin etkinlik oranı yüzde 91,6 olarak açıklandıRus aşısı Sputnik V'nin etkinlik oranı yüzde 91,6 olarak açıklandı
Rusya'nın Kovid-19 aşısı 'Sputnik V'nin kullanımı geçen hafta Hindistan'da onaylanmış, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Üst Yöneticisi Kirill Dmitriev, 'Hindistan'daki (Sputnik V aşısının) aylık üretim hacminin yaz aylarında 50 milyonu aşmasını bekliyoruz.' açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA DA İSTİYOR

Almanya'da aşı kıtlığı nedeniyle politikacılar, şimdiye kadar onay verilen BionTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarının yanı sıra Sputnik V adlı Rus aşısının da acilen tedarik edilmesini istiyor.

Konuyla ilgili konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU), “Sputnik aşısının onayı hakkında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Bilim insanları Sputnik aşısının çok güvenilir olduğunu söylüyor. Eğer AB içinde sorun çıkarsa Almanya olarak başımızın çaresine bakmalıyız” demiş, “Önceki deneyimlerimizden ders çıkararak, tedarik için hazırlığımızı iyi yapmalıyız, koronaya karşı zafer sadece aşıyla olur” ifadelerine yer vermişti.

HindistanAlmanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement