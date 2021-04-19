Bakan Koca açıkladı: İşte yoğun bakımlarda doluluk oranı...!!!

Bakan Koca'nın paylaşımında:



Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.



YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI



İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.' ifadelerini kullandı.