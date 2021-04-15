USD (Alış - Satış) : 8,07 - 8,09 EURO (Alış - Satış) : 9,66 - 9,67

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi yasaklara uymadı iftar programı düzenledi

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasaklanmasına rağmen, toplu iftar programı düzenlemek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bozbaş’ın 13 Nisan tarihinde, tüm daire başkanlıklarına ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne, iftar programları için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğine ilişkin yazı yazdığı belirlendi. 2 hafta önce yasak olduğu duyurulmasına rağmen, toplu iftar programları için belediyenin kasasından broşür bile bastırıldığı öğrenildi.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 12:13
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi yasaklara uymadı iftar programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası, Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 11 maddelik 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi 12 Nisan tarihinde 81 illin valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyeceği açıklandı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ise gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 hafta önce dile getirdiği, 'Ramazan'da toplu iftar ve sahur etkinlikleri olmayacak' şeklindeki ifadelerini ve İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan'da gönderilen genelgeyi görmezden gelerek, 13 Nisan tarihinde iftar programı düzenlemek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

GEREKLİ ÖZEN VE HASSASİYETİ GÖSTERİN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, tüm daire başkanlıklarına ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı Ramazan Ayı iftar programı için yazı gönderildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bozbaş imzalı yazıda, düzenlenecek olan iftar programları için daire başkanlıklarının yürüteceği görevlere ilişkin gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi ifade edildi.



BİR DE BROŞÜR BASTILAR

Belediyenin ayrıca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin olmayacağına ilişkin bildirimlere kulaklarını tıkayarak, Ramazan Ayı iftar programı için broşür bile bastırdığı ortaya çıktı. İftar yapması planlanan vatandaşlara yönelik bastırılan broşürde, 'Değerli….. Aydın Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu yemeğe hoş geldiniz. Sizlere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sevgi ve selamlarını getirdim. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin' ifadeleri yer aldı.

Özlem ÇerçioğluRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement