42 bin 873 öğrencimizi daha tablete kavuşturuyoruz!

Milli Eğitim Bakanlığı başlattığı kampanya ile imkanı olmayan öğrencileri tabletle buluşturmaya devam ediyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz.Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam" ifadelerini kullandı.





