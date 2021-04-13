Kılıçdaroğlı CHP'li İBB'nin ihmalkarlığına toz kondurmadı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal gaflarından birine daha imza attı. İktidara uzayda mı yaşıyorlar diyerek pandeminin sebebi olduklarını söyledi. Dünya genelinde herkesi etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sebebini Ak Parti'nin kongrelerine bağladı.



Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:



' Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. 'Vakaların artmasının sebebi hepimiziz.' Uzayda mı yaşıyorlar? Vakaların artmasının sebebi kongreler değil mi?'



Koronavirüs vakalarının artışını hükümete yıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu, her gün İstanbul'daki toplu taşımaların kalabalıklığından bahseden vatandaşları yine duymadı. CHP'li İBB'nin toplu taşımadaki ihmalini görmezden geldi.