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CHP'li belediyenin basın yayın birimine para yetiştiremiyor!

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin Meclis bütçe görüşmelerine, belediyenin Basın Yayın biriminin harcamaları damga vurdu. 32 çalışanın bulunduğu birimin 3 ayda 7 buçuk milyon lira harcadığı ve yıl sonu için 5 milyon lira daha ödenek aldığı ortaya çıktı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 16:48
CHP'li belediyenin basın yayın birimine para yetiştiremiyor!

Kemal Deniz Bozkurt'un belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu Esenyurt Belediyesi'nin bütçe görüşmelerine, kurumun basın bürosunun dudak uçuklatan harcamaları ve geniş kadrosu tartışma konusu oldu.

Esenyurt Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, 2020 yılı Denetim Komisyon Raporu hakkında konuşan AK Parti Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Togay Çoban, bütçedeki 'çelişkilere' dikkat çekti. İstanbul'daki ilçe belediyelerinin kadrosunda ortalama 5-6 kişinin görev yaptığını hatırlatan Çoban 'Bizim dönemimizde basın bürosunda 5 kişi çalışıyordu. Şu anda tamı tamına 32 kişi var. Ya siz gazete mi çıkarıyorsunuz? İnan ki şaşırdım' dedi.

ÇOBAN: 'İŞİNİZ, GÜCÜNÜZ FİLM'

Belediyenin basın biriminin 2020 yılında 4 milyon lira harcadığını, 2021 yılı için ise belirlenen 7 buçuk milyon lirayı 3 ayda tüketip, yıl onu için 5 milyon lira daha ek ödenek istediğini belirten Togay Çoban şunları söyledi: 'Belediye başkanı 2021 yılı için yedi buçuk milyon bütçe ayırdı basın için. Geçen hafta encümendeyiz. Baktık, 'yedek ödenekler aktarma süreciyle beş milyonluk basına aktarmak için yedek ödenekten para aktaracağız' dedi. Bu nedir dedik? 'Ya işte basına ihtiyaç var' dediler. Ya arkadaşlar Allah'tan korkun dedik ya. Diyorsunuz ki garip gurebaya, fakire yardımcı olacağız. Yedi buçuk milyon bütçe yetmemiş daha Mart ayındayız, bitirmişsiniz, beş milyon da yedek ödenekten para alıp, reklam yapacaksınız. İşiniz, gücünüz film.'

Ak Parti

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