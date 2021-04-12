Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından ilk açıklamalar!

Artan vaka sayılarının, virüsün yayılım hızının ve tam kapanma konularının ele alındığı kritik toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:



Ülkemiz salgın boyunca yaşadığını en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayının başından itibaren vaka sayılarını il il gösteren harita yayınlıyoruz. Bu harita, Türkiye genelinde vakaların arttığını gösteriyor. İki olumsuz faktör var. Biri; zamanla yorulmuş olmamızdır. Diğeri, virüsün mutasyonlarıdır.



Mutasyon ve varyantlar konusunda, genelde beklenti şansın bizden yana olmasıydı. Şu anda bu gerçekleşmedi. Bilim insanları, Kovid-19'un yaygınlaşmasının nedenini varyantlara bağlıyor. Türkiye'deki vakaların artışı bunu doğrulamaktadır. Virüsün geçirdiği değişim bazen etkisinin azalmasına da yol açabilir. Vaka artışında etkisi olan varyantlarla mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olabilmektedir. Son haftalarda çok sayıda mutant virüs tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonudur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika mutasyonu 11 ilde 85 kişide, Brezilya mutasyonu 9 ilimizde 166 kişide görülmektedir.



Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi, yeni durum vaka sayılarının yanı sıra hasta yatış oranına da yansıdı. Sağlık hizmetlerimiz eksiksiz sürmektedir. Yükümüz önünü alamayacağımız şekilde ağırlaşırsa yeni bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.



Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'lere düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı güçlendireceğiz. Toplam aşılanan kişi sayısı 18 milyon doz aşı yapıldı. İkinci doz aşı olan kişi sayısı 7,5 milyonu bozdu. Türkiye en çok aşı yapan 6. ülkedir.



AŞILAMA SONRASI VAKALARIN DAĞILIM ORANI



Birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz. Sağlık çalışanlarının aşı sonrasını özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17.7, şimdi ise yüzde 8.2, yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü yüzde 76.4, yani 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23.6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde yaptırmış değil.



YOĞUN BAKIMDA YATAN VAKALAR İÇİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE SAĞLIK ÇALIŞANI ORANI



Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı Ocak başında yüzde 5.3, aşılama oranı yüzde 86. Yüzde 86 oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocakta yüzde 5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi. Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda.



TAM KAPANMA OLACAK MI?



Kabine Toplantısı'nda alternatifli önerileri sunacağız. Bunun dışında bu yaşadığımız Türkiye için 3. pik, İstanbul için 4. piki yaşıyoruz. Sağlık altyapısı açısından ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranı yüzde 56,3.