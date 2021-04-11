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Donbas krizi büyüyor... ABD'den Rusya'ya gözdağı!

ABD, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Rusya'nın bölgedeki agresif politikalarının sonuçları olacağı belirtildi.

Dünya / 11 Nisan 2021 Pazar 17:01
Donbas krizi büyüyor... ABD'den Rusya'ya gözdağı!

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sonrası ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın bölgedeki agresif politikalarının sonuçları olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz saatlerde krizi değerlendiren ABD ve İngiltere dışişleri bakanları Rusya'nın bölgedeki tansiyonu düşürmesi konusunda hemfikir olduklarını duyurmuştu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, ' Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti

Rusya tarafının ise Ukrayna'nın bu açıklamasına cevabı gecikmemiş, Kremlin barış görüşmeleri için kriterlerini açıklamıştı.

Buna göre, Rusya, yeni bir barış görüşmesi için öncelikle Minsk Barış Görüşmeleri'nde belirlenen bazı maddelerin yerine getirilmesini istedi.

Kremlin, bunun yapılması halinde yeni bir barış görüşmesi için yeşil ışık yakacaklarının altını çizdi.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

Ukraynaİngiltere

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