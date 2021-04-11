CHP'li belediyeden bir hizmet daha: Hatay'da 'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi

Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na 3 sene önce yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.
Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan 'Künefe çeviren adam' heykeli, yeniden yerine kondu.
Büyükşehir Belediyesince 3 sene önce Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.
İlk günkü görünümüne kavuşan heykel, yerine monte edildi.