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Tele1 kanalına Ayasofya davası!

Tele 1 isimli televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Ayasofya Cami’sinde Fetih suresi okunmasını işgalcilik ve sömürgecilik olarak nitelendiren Merdan Yanardağ hakkında halkın benimsediği dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle dava açıldı. Sözlerinin çarptırıldığını iddia eden Yanardağ 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 16:18
Tele1 kanalına Ayasofya davası!

CHP'ye yakın yayın çizgisi ile bilinen Tele 1 isimli televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ çıktığı programda Ayasofya Camisi'nde Fetih suresinin okunması hakkında işgalcilik ve sömürgecilik nitelendirmesinde bulunmuştu. Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasını eleştiren Yanardağ 'Fetih suresinin Ayasofya'da okunması, Ayasofya'nın Türklerin elinde olduğunu sorgulanması anlamına geliyor. Fetih suresinin hep bir ağızdan okunmasının 21.yüzyıla yakışmadı' ifadelerini kullanmıştı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanardağ programın devamında Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının İslamcı hareketlerin kışkırtıcı hatta provoke edici hareket olduğu yönünde açıklamada bulununca hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet sonrası savcılık tarafından Yanardağ hakkında 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTA ÇARK ETTİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Merdan Yanardağ, programda amacının kimsenin dini değerlerini aşağılamak olmadığını fethin güncel bir kavram olarak içinin doldurulması gerektiği için fikirlerini anlattığını ifade etti. Yanardağ ifadesinin devamında, 'Doktoramı Din Devlet Toplum ilişkileri konusunda çalışmıştım. Kesinlikle dini değerleri aşağılama veya başkaca bir suç kastım yoktur. Konuşmamda geçen işgalcilik yayılmacılıktır, talan ve sömürgecilik ibarelerinin fetih ile birlikte anılmasından rahatsızlığımı dile getirmek için kullandım. Siyonist İsrail'in Kudüs'te yaptığı da fetih değiş işgaldir. Benim anlatmaya çalıştığım buydu' şeklinde ifade verdi.

1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda Merdan Yanardağ'ın söz konusu programda sarf ettiği sözlerle, 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçunu işlediğini ifade ederek 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Cumhuriyet Savcısı hazırlanan iddianamede Yanardağ'ın 'Ayasofya'da Fetih suresini okumak, dar ve mezhepçi bir yaklaşımdır' sözleri ile basında ve sosyal medya platformlarında ciddi bir tepki ile karşılandığını anlattı. İddianamede ayrıca programda Merdan Yanardağ'ın sarf etmiş olduğu ifadelerin saygı sınırları içerisinde ve ifade hürriyeti kapsamında kabul edilmeyecek drecede kaba, kahkir edici nitelikte olduğu ifade edildi.

İsrail

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