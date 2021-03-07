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CHP'nin kanalı Halk TV'den 'yalan haber' itirafı! Eyüp Belediyesi'nden cevap

CHP'nin yalan ve iftiralarını ekrana taşıyan Halk TV, "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberin tamamen yalan olduğunun ardından yeniden yeni haber yayınladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, ana haber bülteninde yalan haber yaptığını açıkladı. Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı. Deniz Köken’in, Güliz Meyveci’nin, “Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklindeki sözlere, “Güle güle kullanın” dediği yer alıyor.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 09:16
CHP'nin kanalı Halk TV'den 'yalan haber' itirafı! Eyüp Belediyesi'nden cevap

Halk TV, "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberin tamamen yalan olduğunun ardından yeniden yeni haber yayınladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, ana haber bülteninde yalan haber yaptığını duyurdu.

HALK TV: DENİZ KÖKEN HABERİMİZİ YALANLADI

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu ana haberde; Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in Halk TV'nin haberini yalanladığı, Köken'in 'Bir tas çorba için üyelik pazarlığı yapan hiçbir belediye yoktur' dediğini, kanser hastası Güliz Meyveci'ye 2 yıl önce Eyüp Belediyesi'ne başvurduğunu, iki yıldır Güliz Mermerci'ye yardım edildiğine ilişkin sözleri yer aldı.

Söz konusu haberde; Eyüp Belediyesi'nin Güliz Meyveci'ye iki yıldır yemek yardımı yaptığı ve erzak yardımında bulunduğuna yönelik ifadeler yer aldı.

HALK TV, AĞUSTOS AYINDA İBB ALIŞVERİŞ KARTINI KESEN İBB'Yİ YİNE KORUDU

Halk TV; "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Güliz Meyveci'nin geçen yıl Ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığına görmezden gelinmişti. Halk TV, yalan haberinin ardından yaptığı tekzip haberinde bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni koruması dikkat çekti.

Söz konusu haber, "Kanser hastası kadın için İBB harekete geçti" ifadeleri yer aldı. Haberde, "Haberimizin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Güliz Meyveci'ye irtibata geçti. Başvurunun yeniden inceleneceği belirtildi" iddia edildi.

GÜLİZ MEYVECİ'DEN DENİZ KÖKEN'E TEŞEKKÜR

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı.

"OCAK, YATAK, BAZA VE GARDIROP GELDİ. ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN"

Deniz Köken'in; Güliz Meyveci'nin, "Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklindeki sözlere, "Güle güle kullanın" dediği yer alıyor.

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