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İSTAÇ, 18 ayda 1.5 milyon liralık çay içmiş!

Seçim öncesi ‘İstanbul’un yeteri kadar kaynağı var’ diyen, seçim sonrası ise borçlanma rekoru kırarak insanların zekât parasına göz diken CHP’li İmamoğlu’na bağlı İSTAÇ A.Ş.’nin 18 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1 buçuk milyon liralık çay alımı yaptığı belirlendi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 07:35
İSTAÇ, 18 ayda 1.5 milyon liralık çay içmiş!

AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerin açılışını yapmaktan başka hiçbir icraatı olmayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, israfta çığır açtı. 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde İBB'nin 30 iştirakinden yalnızca biri olan İstanbul Çevre Yönetimi ve Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İSTAÇ) için yaklaşık 1 buçuk milyon liralık çay alımı gerçekleştirdi.

İBB'de soygun düzeni

“İsraf düzeni son bulacak” sloganıyla göreve gelen CHP'li İmamoğlu, İstanbul'un kaynaklarını savurmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun İSTAÇ A.Ş. için 18 ay gibi kısa bir süre için iki kez ihaleye çıkarak 1 milyon 425 bin TL çay alımı yapması, İBB bünyesindeki savurganlığı gözler önüne seriyor. Aylık ortalama 80 bin TL'lik çay alımını sadece bir iştirak için onaylayan İmamoğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını har vurup harman savuruyor. Cengiz Alçayır, israf hakkında şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediye başkanlığından bugününe kadar bakıldığında aklınıza gelecek gelmeyecek ne kadar fırıldak varsa, onun yönetiminde görebilirsiniz. Hayali ihaleyi bile göze alan birinin, 1.5 yılda 1.5 milyon TL'lik çay alması gayet normal. Bunlar, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarının yalnızca görünen kısmı.”



“Çay”da çıra oynuyor

“Eski İBB yönetimine hangi iftirayı atıyorsa, onu 10'la çarpın İmamoğlu'nun ne yaptığı ortaya çıkar” diyen Alçayır, şöyle devam etti: “Sarayın bir yıllık suyu bir milyon deyip de sadece İSTAÇ'ta 1.5 milyonluk çay alımı yapan zihniyet, karşı tarafa iftira atıp fazlasını kendi yapan zihniyettir. Bunlar neyi suçluyorsa bilin ki fazlasını kendileri yapıyor. İstanbul'u çayla, şekerle, çikolata ile patatesle soyuyorlar. Araç kiralamadan da çocukların sütünden de yaşlıların ekmeğinden de her yerden götürüyorlar. İstanbul'un bu soygunu görmesi, bilmesi gerekiyor. Çünkü bunların kurduğu düzen, soygun düzeni. Bu çay alınıp içilmiş midir, hayali ihale skandalında olduğu gibi faturası kesilip mal alınmamış mıdır bu ancak Sayıştay müfettişlerinin raporları ve İçişleri mülkiye müfettişlerinin tespitiyle ortaya çıkacak bir şey. İmamoğlu, şovlarıyla, çayda çıra oyunuyla İstanbulluları kandırmaya ediyor.”

Ak Parti

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