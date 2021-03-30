Volkswagen, ABD operasyonu için adını değiştirdi!

Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını "Voltswagen of America" olarak değiştiriyor.



MAYIS 2021'DEN İTİBAREN...



Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.



Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.