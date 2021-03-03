USD (Alış - Satış) : 7,31 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,79 - 8,80

Başkan Erdoğan ekonomide reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacak! İşte ekonomide reform paketinin detayları

Başkan Erdoğan dün hukukta yapılacak reformlara dair eylem planını açıklamıştı. Sırada ekonomide reform var. Ekonomi yönetiminin uzun süredir tüm kesimlerle sürdürdüğü ekonomik reform paketi gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kamuoyuna duyurulacak. Peki pakette neler yer alıyor? Hangi kesimi neler bekliyor? İşte detaylar.

Ekonomi / 03 Mart 2021 Çarşamba 07:23
Başkan Erdoğan ekonomide reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacak! İşte ekonomide reform paketinin detayları

Ekonomik istikrara özel vurgu yapılan reform paketinde 'kırmızı çizgiler' enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, doğrudan yatırımların daha cazip hale getirilmesi, mali disiplinin tavizsiz uygulanması, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, katılım finans sistemine ağırlık verilmesi ve kamuda harcamaların kontrol edilmesi olacak.

Bütçe açığının azaltılması için tedbirlerin yer alacağı reform paketinde yeni hükümet sistemine uygun şekilde yatırımların cazip hale getirilmesi, yatırım iştahının arttırılması, iş dünyasının sürekli şikayet ettiği bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, yatırım mevzuatının sadeleştirilmesi ve finansmana erişim imkanlarının artırılmasına dönük başlıklar bulunuyor.

Bu çerçevede, yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yeniden yapılandırılmasına dönük hedeflere de yer verilecek. Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor.

Ekonomik reform paketiyle stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin yatırımlar için güvenli liman olduğu mesajı verilerek, istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığının ortaya konulması hedefleniyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı