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Adalar’da 100’e yakın at, İBB tarafından ahıra hapsedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırında tutması hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 10:44
Adalar’da 100’e yakın at, İBB tarafından ahıra hapsedildi

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı.

İBB satın adlıkları atların bir kısmını Büyükada'da bulunan İSPARK ahırında tutmaya başladı.

Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekerken, o ahır ise havadan görüntülendi.

'HAPİSHANELERİN HAVALANDIRMASINA BENZİYOR'

Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye'nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor. Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar'a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar'da İSPARK'ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef.” dedi.

'AHIRDA HAPSOLMUŞLAR'

Adaların Atları Platformu üyesi İdil Özsöyler, “Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum, hapsedildiler. Bunları 800 küsuru bedelsiz sahiplendirildi. İBB'nin satın aldığı atların İBB TV'de ekranlarda fotoğraf olarak var. En son benim hatırladığım önce bin 167 dedi galiba. Sonra bin 204 dedi. At satın aldı. Geriye kalan atlar ne oldu. Şu anda doğan taylar da var. Aradaki artlar nereye gitti. Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var. Gerçi şu anda atlar 110 kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanına da çıkartılmıyorlar.” şeklinde konuştu.

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