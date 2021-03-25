Meghan Markle, ABD'de siyasete hazırlanıyor

Eşi Prens Harry ile yaşamlarını ABD'de sürdüren Meghan Markle'ın, siyaset konusunda hazırlık yaptığı konuşuluyor.



Meghan Markle'ın, Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının üst düzey isimlerinden biriyle çalışacağı ortaya çıktı.



Genevieve Roth'un, Harry-Meghan çiftinin kurduğu Archewell Vakfı'nda kıdemli stratejik danışman olarak görev yapacağı kaydedildi.



'ABD'NİN İLK KADIN BAŞKANI OLMAK İSTİYOR'

Clinton'ın eski kampanya yöneticisiyle yapılan iş birliği, Düşes'in siyasete girmeye istekli olduğu söylentilerini güçlendirdi.



Sosyal medyada 'Meghan Markle, ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor' şeklinde yorumlar yapıldı.



'MEGHAN'IN BAŞKANLIĞINA GÜLMEZDİM' YORUMU

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden yorumcu Richard Fitzwilliams, konuyla ilgili görüşlerini 'Evlenmeden önce Birleşmiş Milletler'deki yorumlarına, çeşitli kampanyalara ve ayrıca Demokrat Parti'yle yakınlığına bakabilirsiniz.' şeklinde aktardı.



Meghan Markle'ın 39 yaşında olduğunu anımsatan Fitzwilliams, 'Amerika'da ortalama yaş 38. 78 yaşında bir başkanınız var, Temsilciler Meclisi Başkanı 80, Bernie Sanders 79 yaşında.' diye konuştu.



Prens Harry'nin eşinin hırsılı olduğunu ve kendini açıkça ifade ettiğini belirten Fitzwilliams, 'Başkan Meghan Markle hakkında o kadar da gülmezdim. Ancak pek çok insana olasılık dışı görünebilir.' dedi.



TRUMP'IN MEGHAN'A ÇAĞRISI

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Fox News'e telefon bağlantısıyla katılmış, Trump'a Meghan Markle'ın Demokratlarla görüşmesi ve 2024 başkanlık seçimlerinde olası adaylığı sorulmuştu.



Trump, 'Umarım olur. Çünkü bu gerçekleşirse yarış için daha güçlü hissederim.' ifadesini kullanmıştı.