Kılıçdaaroğlu'ndan yeni slogan! Önce Allah'a sonra bize güvenin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.



Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Lideri, Türkiye'yi kendisinin yönetiminde CHP'nin aydınlığa çıkaracağını söyledi.



Seçmene özel olarak seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ziyarete gittiği illerde kullandığı sloganı parti kürsüsüne de taşıdı.



'ÖNCE ALLAH'A...'



Seçmen kitleye 'Önce Allah'a, sonra kendinize sonra bize güveneceksiniz.' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;



'Milleti, bir kişiye, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir kişiye emanet edemeyiz. 83 milyon bu devletin sahibidir. Böyle düşünüyoruz. 19 Mart'ta da Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nı yaptık. Bizim belediye başkanlarımız ile o bölgelerdeki belediye başkanları arasında dostluk ilişkilerini geliştireceğiz.



Her bölgede vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Önce Allah'a, sonra kendinize sonra bize güveneceksiniz. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız beraber. '