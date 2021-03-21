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Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 23:42
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesine dair uluslararası tepkiler hakkında bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE, ŞİDDETE KARŞI KORUNMASINDA DAİMA KADININ YANINDA OLDU"

Türkiye'nin, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olduğu belirtilen açıklamada, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir Sözleşmedir. Bununla beraber, Sözleşme içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar kamuoyunda hassasiyet yaratmış ve eleştirilere neden olmuştur. Esasen Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede Sözleşme'ye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, Sözleşme'yi imzalayan bazı ülkeler, onaylamaktan imtina etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMESİ..."


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır. Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir."

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