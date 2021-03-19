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Bakan Dönmez açıkladı! 'Yeni bir keşif duyurabiliriz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez katıldığı canlı yayında, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye verilen tüm hakların sonuna kadar kullanılacağını ifade etti. Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni sondajın nisan ayında yapılacağını ve hedefin 5 ayda 40 kuyuyla üretim olduğunu söyledi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 17:37
Bakan Dönmez açıkladı! 'Yeni bir keşif duyurabiliriz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez CNN Türk'te canlı yayına katıldı. Bakan Dönmez şöyle açıklamalarda bulundu:

''Doğu Akdeniz'de kendi kıtamızda ciddi aramalarımız oldu. Bu arada deniz yetki alanlarıyla alakalı ülkeler arasında da zaman zaman ihtilaflar olabiliyor. Mısır da gördük ki bizim yetki alanımıza saygı gösterdi. Çeşitli iş birliği fırsatları olabilir. Karşılıklı saygı şeklinde olabilir. Başta ticaret olmak üzere diğer alanlarda da iş birliğini arttığını görme arzusundayız.

DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENTİLERİNİZ NELER?

Biz 3 yıldır 8 tane arama sondajı yaptık. Bugüne kadar belki somut bir keşifle karşılaşmadık ancak çalışmalar aramalar devam ediyor. Zaman zaman bu çalışmalarımızı eleştirenler var. Bunların birçoğu yanlış bilgiye dayalı değerlendirmeler. Biz Türkiye olarak bize verilen hak ve yetkileri sonuna kadar kullanacağız Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları çeşitli platformlarda dillendirdik. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalar farklı şekilde.

Doğalgaz bulundu fakat Türkiye açıklamıyor deniyor. Karadeniz'de yaptığımız keşfi henüz gemilerimiz oradayken açıkladık. Potansiyeli yüksek olan bölgeleri aramaya devam edeceğiz. Kararlılığımız sürecek. Henüz bir keşfimiz yok. Bundan sonraki çalışmalarda müspet sonuçlar doğabilir.

GEMİLERİMİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Oruç Reis şu an çalışıyor. Barbaros Hayrettin Paşa ise 5 yılda bir uygulanan bakıma alındı. Bazı testler yenilenecek sonrasında tekrar Akdeniz'de çalışmalara devam edecek. Yavuz gemimizin de bakımları devam ediyor. En kısa sürede Yavuz gemimiz potansiyeli en yüksek olan bölgelerde keşfe başlayacak.

YENİ BİR KEŞİF DUYURABİLİRİZ

Karadeniz'de nisan ayında sondaj yapılacak. Yeni bir keşif duyurabiliriz. Hedefimiz 5 yılda 40 kuyuyla üretim yapmak 2023'te gazı karaya çıkaracağız. Yıllık 15 milyar metreküp gaz vereceğiz.

AKKUYU'DA 4. REAKTÖR İÇİN ÇALIŞILIYOR

2022de Akkuyu'da 4. reaktörün temelini atacağız. Son teknoloji ile yapılıyor. Özellikle güvenlik tedbirleri artırılmış üniteler. Vatandaşlarımıza rahatlıkla söyleyebiliriz bugün inşaatı devam eden santrallerde en güvenilir hangisi derseniz Akkuyu'daki santraldir.

Biz Uluslararası Atom Ajansı'nın üyesiyiz bunun bazı yükümlülükleri var. Biz bu kriterlere uygunluğu için sürekli sahada çalışıyoruz.

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