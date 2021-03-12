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Yunanistan'dan İskiri Adası'na özel üs!

Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı iki adet Heron tipi insansız hava aracını (İHA) İskiri Adası'nda konuşlandıracak. Yunan basınında yer alan habere göre, Türkiye'yi daha yakından denetlemek için adaya özel bir üs kurulacak.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 21:20
Yunanistan'dan İskiri Adası'na özel üs!

Atina’da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası’ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

'NİSAN AYINDA FAALİYETE GEÇECEK!'

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail’deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan’a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye’nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

İsrail’den alınacak Heronların görevinin Yunanistan’ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye’nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs’in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

İsrailYunanistan

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