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Kılıçdaroğlu işsizliği bakın nasıl çözecekmiş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğe karşı sunduğu çözüm önerisiyle yine pes dedirtti. Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Ne olur bu kez siz kazanmadığınız zaman başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var” dedi.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 18:51
Kılıçdaroğlu işsizliği bakın nasıl çözecekmiş?

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilde düzenlenen programda muhtarlarla buluştu.

Bir otelde gerçekleştirilen programda ilk olarak muhtarları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bir konuşma yaptı.

Muhtarlık kurumunun çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse Türkiye'de demokrasinin altyapısı o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Türkiye'deki işsizlik sorununu da muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"NEDEN YARDIMCINIZ YOK"

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var.

"SÖYLEDİKLERİM HAYAL DEĞİL"

Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

Kemal Kılıçdaroğlu

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