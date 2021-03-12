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HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik utanmadan mağduru suçladı!

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi. Tecavüzcü Çelik'in savunması sırasında müştekiyi suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine D.K. tepki göstererek duruşma salonunu terk etti.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 11:42
HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik utanmadan mağduru suçladı!

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına devam edildi. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

MAĞDURU SUÇLADI
Edinilen bilgiye göre, sanık Çelik duruşmadaki savunmasında, üzerine atılı isnatları reddetti. Çelik'in savunması sırasında müştekiyi suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine D.K. tepki göstererek duruşma salonunu terk etti.

TUTUKLANMA TALEBİ MAHKEMEYE İLETİLDİ
D.K'nin salona dönmesinin ardından sanık avukatları, tanık dinletme talebinde bulundu. Müşteki avukatları da sanığın tutuklu yargılanmasına yönelik talebi mahkemeye iletti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık dinlenme talebini uygun görerek, duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline ifade vermişti.

Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Milletvekili

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