Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın safında yer alan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" dedi. Yunan medyası Blinken'in açıklamalarıyla haddini iyice aştı. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.
Uçak gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı saatlerde binlerce kilometre uzaklıkta savaş uçaklarının da Türkiye'ye karşı havalanacağı açıklandı. Diplomasi alanında ise gece yarısı yapılan açıklamalar fırtına koparacak.
Arap coğrafyasından ABD'ye kadar dünyanın her yerinden Türkiye korkusuyla müttefik bulan Yunanistan, Ankara ile istikşafi müzakerelerin 16 Mart'ta Atina'da yapılacağını resmen duyurdu. Beş yıl aradan sonra gerçekleşen ir önceki randevu, İstanbul'daydı.
TÜRKİYE VE KIBRIS SORULARINA YANIT
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Kongre üyelerinden gelen Türkiye ve Kıbrıs sorularına yanıt verdi. Blinken, Kıbrıs'ta Ankara'nın aksine Washington'ın federasyonu destekleyeceğini ve doğrudan rol alacaklarını açıkladı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, 'Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli' deyip ekledi:
'Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye'nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik.
Son haftalarda olumlu gelişmelerden biri bölgede tansiyonun düşmesi oldu. Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer taraflarla diyaloga girdi. Buna destek veriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışmayı da sürdüreceğiz.'
UÇAK GEMİSİ GİRİT YOLUNDA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu cümleleri uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın Cebeli Tarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdiği dakikalarda kurdu. Uçak gemisinin ilk rotası, Girit Adası'ndaki Suda Üssü olacak.
Yunan fırkateyni Psara halihazırda ABD filosuyla Akdeniz'de birlikte seyrediyor, bir denizaltı da devreye girecek. Suda'da birkaç gün geçirecek ABD filosu, Yunan donanması ve savaş uçaklarıyla birlikte tatbikata girişecek.
YUNAN MEDYASINDA MANŞET: BAYRAM ETTİLER
Yunan hava kuvvetlerinin ABD F-18'leriyle birlikte havalanmak için fırsat bulacağını yazan yerel medya, hem uçak gemisinin gönderilmesi hem de Blinken'ın açıklamalarıyla kendinden geçti. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.
Yunan medyası 'ABD: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor', 'Blinken: ABD, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı provokatif faaliyetlerini eleştiriyor' ve 'Blinken'den Türkiye'ye: Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurun' gibi başlıklarla haberi sundu.
Kathimerini gazetesi, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Girit'te 10 gün kalacağını, askeri ve teknik personelin çoktan Suda Üssü'ne ulaştığını yazdı. Yunanistan'ın bir başka müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ise, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Suda'ya savaş uçağı göndermişti.
PENTAGON'DAN ATİNA'YA TEKLİF
Yunanistan ayrıca Doğu Akdeniz'deki yakın müttefiki ABD ile tatbikatlarına devam ediyor. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter destroyerinin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı. Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve dört F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları, hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinden paylaşıldı.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
FRANSIZ UÇAK GEMİSİ UYDUDAN GÖRÜNDÜ
Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Türkiye'ye karşı Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ UÇAK GEMİSİ
Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.
TÜRK SİHALARINA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR
Türkiye'ye karşı Körfez ülkeleriyle yakınlaşan Yunanistan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen savunma fuarına Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la katıldı. Fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilenen ikili, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da oyunu değiştiren Türk SİHA'larına karşı çare aradı.
Ziyarette ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight ile İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Atina, İsrail'den alacağı SİHA'larla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nda bir drone üssü kurmayı planlıyor.