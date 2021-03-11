Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın safında yer alan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" dedi. Yunan medyası Blinken'in açıklamalarıyla haddini iyice aştı. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.