Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

İlk vakanın görülmesinden kısa bir süre sonra Türkiye genelinde kısıtlamalı hayat başladı, vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarıyla tanıştı. Maske mesafe temizlik sloganı hayatımıza girdi. Şu anda da Sağlık Bakanı Koca, salgının birinci yılı nedeniyle açıklama yapıyor.



İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:



Tam bir yıl oldu. Kovid-19 son yüzyılda tüm dünyanın aynı anda savaştığı, kayıp sayısı bu kadar yüksek ilk salgın. Bu zaman zarfında can kayıpları ile kalmadık. Tıpkı savaşlardaki yaşama düzenimiz altüst oldu, iş hayatı evlere taşlındı. Maske takmadan dışarıya adım atılmayan bir dünyayı biz olsa olsa filmlerde düşünebilirdik. Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde başlamıştı. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti.



Dünyada kullanımda olan 7 ayrı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşması yaptık. 130 milyon doz aşı için başından beri 3 ayrı aşı üreticisi ile görüşüyoruz. Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu ortaya koydu.



Salgının sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağınızı bilmenizi isterim. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde baskı olmaktan çıkacak. Dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarılı gösteren bu cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak. Tedbirlere uyabilmek için gerçekten büyük çabalar sarf ettik. Riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil.



"VEFAT SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI"



2020'nin 17 Mart'ını hatırladığınızdan eminim. İlk vefat haberini verdim. Kaybettiğimiz hasta 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan eczacıydı. Aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine, toplam vaka sayısı 3 milyona yaklaştı



Bilim Kurulu 22 Ocak'ta kuruldu. Kurul salgınla ilk takvimi 24 Ocak'ta hazır hale getirdi. Bu takdire şayandı. 10 Mart'tan itibaren halkımıza maske dağıtıldı, filyasyon ekiplerimiz sahaya indi. Filyasyon dediğimiz yaygın taramaya hemen başvurmasaydık tablo daha ağır bir tablo olacaktı. Sağlık çalışanlarımız size layık sözleri bulmak isterdim ama bu gerçekten zor. Hayatınızı riske attınız. İnsan sağlığına hizmet eden meslekler insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir.



"YENİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM"



Yükünüz kısmen azaldı ama bugün de güvencemiz sizlersiniz. Şu an azalmış olan kısıtlamalar kaçınılmazdı. Yaşlılarımıza gençlerimize her birinize teşekkür ediyorum. İlk vakadan bir yıl sonra size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlık, belirsizlik, bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım.