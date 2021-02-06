USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

Melih Gökçek'ten CHP'li Mansur'a başkanlık dersi!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Mansur Yavaş'a nasıl örnek bir belediye başkanı olunacağını bir kez daha gösterdi.

Siyaset / 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:26
Melih Gökçek'ten CHP'li Mansur'a başkanlık dersi!
Video için tıklayın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Keçiören Belediye Başkanı' olduğu dönemde kaydedilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Hizmet üretemeyip büyük bir 'çapsızlık' örneği sergileyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a göndermede bulunan Gökçek paylaştığı videoda Keçiören'de ikamet eden çocuklar için yaptığı icraatlerden bahsetti.

Yıllar önce yaptığı hizmetleri bugün bile CHP'li Mansur Yavaş ve ekibinin yapamadığını ifade eden Gökçek, 'Benim 34 sene önce yaptıklarımı sen şimdi yapsan seni ödüle boğarlar' dedi.

Gökçek paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Mansur bu konuşmayı 34 sene önce Keçiören Belediye Başkanı iken yapmışım... Arşivi karıştırırken buldum... 34 sene önceki şartları düşünebiliyor musun... Benim 34 sene önce yaptıklarımı sen şimdi yapsan seni ödüle boğarlar... Talimat ver bürokratlarına bire bir yapsınlar'

Gökçek'in söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Gökçek'e destek mesajları atan sosyal medya kullanıcıları CHP'li Mansur Yavaş'ın işbilmezliğini de yerden yere vurdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;








Mansur YavaşMelih Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı