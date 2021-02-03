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Kadıköy'de protestocular, polis kalkanlarına vurup slogan attı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayarak ülke geneline yayılmaya çalışılan protestolarda göstericiler, 'katil polis' sloganları atarak polise saldırdı.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:53
Kadıköy'de protestocular, polis kalkanlarına vurup slogan attı!
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniveristesi öğrencileri tarafından başlatılan protestolar sürüyor.

Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, eylemlerine dün Kadıköy'de devam etti.

Kalabalık gruplar halinde Kadıköy sokaklarında polise saldırı girişiminde bulunan eylemciler, 'katil polis' sloganları attı.

'KATİL POLİS' SLOGANLARI ATILDI

Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, protestocuların iki taraftan çembere aldıkları polise 'katil polis' diye seslendiği görüldü.

'BU MEMLEKET BİZİM, YOBAZA, FAŞİSTE BIRAKMAYIZ'

Olay yerindeki polisler kendilerini korumaya alırken, eylemciler slogan atmaya devam etti.

'Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız.' sloganları atan göstericiler, 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.' cümlesiyle polisin üstüne yürümeye devam etti.

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