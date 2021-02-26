Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Yunanistan ile gerilim sonrası Bakan Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Akar, menfaatlerimizi korumak zorundayız dedi.



Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:



Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.



AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.



Yunanistan'ın Ege'deki tutumunun iyi komşuluk kriterlerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız! (TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin sorumluluğu gereği, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de hareket etmekteyiz.



Azerbaycan açıklaması



Can Kardeşimiz olan Azerbaycan'a desteğimiz bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Tek vatan harekatına milletçe güçlü destek verdik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısı, yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



S-400 tepkisi



Bu milli bir meselesidir, Türkiye egemenlik hakkını kullandı. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. 10 yıl boyunca ABD'ye tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği ve uygun fiyat teklifine yeterli cevap alınmamıştır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.



TSK'dan ihraçlar



Bugüne kadar 21 bin 194 kişi ihraç edildi.

