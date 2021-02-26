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2 bin rakımda çığ tatbikatı!

Van'da, AFAD Başkanlığı İl Müdürlüğünce çığ eğitimi verilen güvenlik korucuları, gerçeği aratmayan tatbikattaki performanslarıyla göz doldurdu.

Yaşam / 26 Şubat 2021 Cuma 07:22
2 bin rakımda çığ tatbikatı!

Geçmişte yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların acılara neden olduğu kent Van'da, 200 güvenlik korucusundan oluşturulan çığ timi, 5 günlük zorlu eğitimi tamamladı.

2 BİN RAKIMDA ÇIĞ TATBİKATI

İl Müdürlüğünde verilen teorik bilgilerin ardından karlı arazide arama kurtarma sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenen güvenlik korucuları, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde çığ tatbikatı yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarmak için zamanla yarıştı. Arama kurtarma köpeği 'Poyraz'ın da kullanıldığı tatbikatta, kısa sürede kar altından çıkarılan yaralılar, sedyeyle ambulansa ulaştırıldı.



KORUCULAR İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikatta, güvenlik korucuları ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı.

Tatbikatı izleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çığ riski bulunan birçok nokta olduğunu söyledi.

'ÇOK ZOR BİR COĞRAFYAYA SAHİBİZ'

Geçen yıl Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bilmez, şunları kaydetti:



'Çok zor bir coğrafyaya sahibiz. Dört ilçemiz çığ açısından riskler taşıyor. Zaman zaman çığlardan dolayı can kayıplarımız oluyor. En riskli ilçelerimiz Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye.

Bu bölgelerde meydana gelebilecek çığlara zamanında müdahale etmek için 200 güvenlik korucusuna çığda arama kurtarma faaliyetini yürütmeleri için 5 günlük eğitim verildi. Bugün, eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız çığın tatbikatını gerçekleştirdi.

Bu arkadaşlarımız her yıl eğitime tabi tutulacak ve çığ olaylarına karşı hazır olacaklar.'



'ÇOK VERİMLİ BİR EĞİTİM OLDU'

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise 'Bölgemiz çığ açısından çok tehlikeli. Bununla ilgili önlemler almamız gerekiyor. Bu kapsamda 4 ilçemizden güvenlik korucularımıza eğitim verdik.

Bu ekipler hızlı ve etkin bir şekilde çığlara müdahale edebilecek. Çok verimli bir eğitim oldu. Ekipleri arama kurtarmada kullanılan araç ve gereçlerle donatacağız.' diye konuştu.

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kurum amirleri de izledi.

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